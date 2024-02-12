Дуель капітанів принесла Нігерії перевагу у першому таймі. Троост-Еконг не залишив шансів Ор'є, головою вколотивши м'яч у сітку. По перерві якісний кутовий виконав і Кот-д'Івуар – Кессьє залишили без нагляду на дальній стійці.

Кот-д'Івуар дотиснув Нігерію та виграв домашній КАН – фантастичний протеже Де Дзербі перетворив Аллє і Кессьє в героїв

Перемогу у матчі та третій титул чемпіона КАН для "слонів" вирвав Себастьян Аллє. Форварду Борусії вдався чудовий акробатичний удар стопою – 1:2. Аллє погодився виступати за Кот-д'Івуар лише після ігнору Франції, кольори якої захищав на юнацькому рівні. Рік тому нападник поборов рак яєчок, повернувся до футболу і став героєм нації, оформивши ефектні голи у півфіналі та фіналі домашнього КАН.