Нігерія – Кот-д'Івуар – 1:2 – відео голів та огляд фіналу КАН з кінематографічною історією Аллє
Нігерія поступилась Кот-д'Івуару у вирішальному матчі КАН-2023. Дивіться відео голів та огляд гри.
Дуель капітанів принесла Нігерії перевагу у першому таймі. Троост-Еконг не залишив шансів Ор'є, головою вколотивши м'яч у сітку. По перерві якісний кутовий виконав і Кот-д'Івуар – Кессьє залишили без нагляду на дальній стійці.
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Перемогу у матчі та третій титул чемпіона КАН для "слонів" вирвав Себастьян Аллє. Форварду Борусії вдався чудовий акробатичний удар стопою – 1:2. Аллє погодився виступати за Кот-д'Івуар лише після ігнору Франції, кольори якої захищав на юнацькому рівні. Рік тому нападник поборов рак яєчок, повернувся до футболу і став героєм нації, оформивши ефектні голи у півфіналі та фіналі домашнього КАН.