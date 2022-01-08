Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

3 декабря, 17:00. г. Доха, "Международный стадион Халифа"

Главный арбитр: Вилтон Сампайо (Бразилия)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Вот мы и дождались плей-офф чемпионата мира. Теперь все по-взрослому – не будет никаких mind games с подсчетами шансов на выход, не будет зависимости от параллельных матчей, не будет возможности решить все благодаря меньшему количеству желтых карточек. Теперь есть только твоя команда и соперник, которого необходимо победить.

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Если бы для Нидерландов и США сегодняшний матч стал первым на Мундиале, то фаворит казался бы очевидным. "Оранье" имеют более мощный и более звездный состав, а в квалификации к ЧМ-2022 и в Лиге наций подопечные Луи Ван Гала крушили всех подряд. Голландцев называли одними из претендентов на победу в турнире, однако во время группового этапа они откровенно разочаровали.

Нидерланды победили Сенегал, однако до 83-й минуты они провели всего два удара с игры, тотально уступая африканцам без Мане. Эквадор же чудом не уничтожил гранда – команды расписали ничью при статистике выстрелов 15:2 в пользу "Эль Три". Даже разгромить Катар в последнем туре "оранье" не смогли. Как следствие, журналисты начали прямо говорить Луи Ван Галу о скучности его футбола, на что коуч реагирует крайне нервно.

Существует теория, что Нидерланды просто экономили силы под плей-офф. В матче с Катаром об этом можно говорить, однако в предыдущих двух поединках коллектив продемонстрировал кучу тактических проблем. В частности, с Сенегалом "оранжевые" не смогли прорвать блок в центре поля и стали разыгрывать свои атаки через правый фланг, а одну из ключевых ролей в перепасовках получил Де Лигт. Его появление удивило, ведь Маттейс слаб в розыгрышах, а два из трех центрбеков Ван Гала всегда заточены на работе с мячом.

Во встрече с Эквадором заморочки были более гиковскими. Очень много проблем команда получила из-за критически большой нагрузки на Де Йонга – Френки был задействован практически во всех тактических задачах на поле. Ему не хватало Бергейса, способного так же тонко раскачивать оборону, а партнеры не помогали в желании быстро разворачивать игру и заходить в штрафную. "Оранье" в командном плане работали медленно и неслаженно.

Пока что футбол Нидерландов выглядит настоящим троллингом тактических закономерностей, ведь подопечные Луи Ван Гала выигрывают матчи с одного-двух ударов – причем половину из шести голов забил Гакпо. Хватит ли этого для победы на ЧМ-2022? Вряд ли. Хватит ли этого для победы над США? Вот тут уже начинаются варианты.

Американская сборная привезла на Мундиаль чрезвычайно мощный состав. Возможно, самый мощный в своей истории. Те игроки, которые не выступают за европейские топ-клубы, прекрасно демонстрируют себя в других командах топ-чемпионатов. Самое главное, уровень исполнителей соответствует уровню футбола – позиционная атака приближена к стандартам лучших сборных Европы, да и система прессинга выглядит очень прилично.

Как следствие, "звездно-полосатые" заслуженно победили иранский "автобус" и расписали ничью с Англией – причем подопечные Грегга Берхалтера были даже более острыми и организованными. Да и поединок против Уэльса должен был завершаться победой еще до перерыва, ведь валлийцев просто разрывали.

Проблем у сборной США три. Первая из них – слабая конвертация преимущества в опасные моменты. Американцы могут доминировать сколько угодно, но в завершающей части атак все очень печально. Вторым же недостатком является чрезвычайная контрастность в игре. Команда может душить прессингом весь первый тайм, а затем отказаться от него, или же атаковать большую часть поединка и затем неожиданно прижаться к своим воротам.

В конце концов, стоит отметить проблемы тренерского штаба "звездно-полосатых" с реакцией на перестановки в тактике соперника. Грегг Берхалтер не отреагировал на появление Мура во встрече с Уэльсом – он стал лучше цепляться за лонгболы, что перевернуло ход игры. В поединке с Англией же ходы Грегга Брэхалтера под особенности "трех львов" работали до перерыва, однако затем британцы подстроились – и США ничем на это не ответили.

Во встрече со столь продвинутым в тактическом плане коллективом, как Нидерланды, эти недостатки рискуют сыграть решающую роль. Впрочем, катарский Мундиаль приучил нас не верить в логические объяснения превосходства одной команды над другой. Каждый матч – отдельная история, в котором возможно все.

Ориентировочные составы на матч Нидерланды – США

Нидерланды: Нопперт – Тимбер, Ван Дейк, Аке – Дюмфрис, Бергейс, Де Йонг, Клаассен, Блинд – Гакпо, Бергвейн

США: Тёрнер – Дест, Циммерман, Рим, Робинсон – Адамс, Маккенни – Рейна, Райт, Пулишич – Веа

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, что букмекеры называют фаворитом сборную Нидерландов. По количеству звезд и по потенциалу "оранье" сильнее, да и в тактическом плане подопечные Луи Ван Гала могут многое. Правда, на групповом этапе Мундиаля команда продемонстрировала кучу неэффективных игровых решений.

В легкую победу над американцами совсем не верится. США слишком качественно организованы – эта сборная и покусать может. Если Сенегал и Эквадор смогли создать "оранжевым" огромные трудности, то подопечные Грегга Берхалтера тем более на это способны. Другое дело, что конвертировать свое преимущество в большое количество моментов им до сих пор не удавалось.

Мы ожидаем ровный футбол без феерии. Вполне возможно, что игра перейдет в овертаймы или даже завершится серией пенальти, а кто в них победит – это уже рандом. Но голы будут.

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