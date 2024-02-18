Ничья в пользу Довбика и Цыганкова в видеообзоре матча Райо Вальекано – Реал – 1:1
17:51 - Читати українською
Реал не смог дожать Райо Вальекано в 25 туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Хоселу 3’
Даниэль Карвахаль 90+5’
3’ Хоселу
90+5’ Даниэль Карвахаль
Мадридцы уже на третьей минуте открыли счет. Хоселу отличился после передачи Вальверде. Впрочем, в середине первого тайма Томас восстановил равновесие, реализовав пенальти. Несмотря на старания, Реал не сумел одержать победу.
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Сейчас мадридцы находятся на первом месте с 62 очками. Жирона занимает второе место с 56 очками, но в этом туре каталонцы еще не играли. Если команда Довбика и Цыганкова сможет обыграть Атлетик, то сократит отставание от Реала.
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