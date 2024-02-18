Нічия на користь Довбика та Циганкова у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Реал – 1:1
17:51 - Читать на русском
Реал не зміг дотиснути Райо Вальєкано у 25 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Хоселу 3’
Даніель Карвахаль 90+5’
3’ Хоселу
90+5’ Даніель Карвахаль
Мадридці вже на третій хвилині відкрили рахунок. Хоселу відзначився після передачі Вальверде. Утім, в середині першого тайму Томас поновив рівновагу, реалізувавши пенальті. Попри старання, Реал не зумів здобути перемогу.
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Наразі мадридці перебувають на першому місці з 62 очками. Жирона посідає другу сходинку з 56 очками, але в цьому турі каталонці ще не грали. Якщо команда Довбика та Циганкова зможе обіграти Атлетік, то скоротить відставання від Реала.
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