Реал не зміг дотиснути Райо Вальєкано у 25 турі Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Мадридці вже на третій хвилині відкрили рахунок. Хоселу відзначився після передачі Вальверде. Утім, в середині першого тайму Томас поновив рівновагу, реалізувавши пенальті. Попри старання, Реал не зумів здобути перемогу.

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Наразі мадридці перебувають на першому місці з 62 очками. Жирона посідає другу сходинку з 56 очками, але в цьому турі каталонці ще не грали. Якщо команда Довбика та Циганкова зможе обіграти Атлетік, то скоротить відставання від Реала.