Ничья со Львовом не дает Карпатам особых плюсов, – вратарь "зелено-белых" Кудрик

Вратарь львовских Карпат Олег Кудрик подытожил матч 23 тура УПЛ против Львова, который закончился со счетом 1:1.

"Вышла хорошая игра. Считаю, что если бы на матче присутствовали болельщики, то им бы игра понравилась. Поединок проходил на встречных курсах, особенно в конце матча, моменты имели и мы, и Львов, два нереализованных пенальти, боевая игра – настоящее дерби.

Львов – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор драматичного матча с незабитыми пенальти

Однако для нас оно завершилось негативно, потому что мы стремились одержать победу, ничья нам не дает особых плюсов. После двух выходных мы соберемся, на теории проанализируем игру и разберем свои ошибки.

Пенальти? Я угадал угол, куда пробил соперник. После матча пообщались с Богданом Сарнавским, прежде всего поблагодарили друг друга за игру и вспомнили, что в позапрошлом дерби был подобный сценарий с двумя нереализованными пенальти, ситуация повторилась", – цитирует Кудрика официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, Кудрик отразил пенальти на 88-й минуте матча, позволив Карпатам избежать поражения.

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