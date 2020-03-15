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Ничья со Львовом не дает Карпатам особых плюсов, – вратарь "зелено-белых" Кудрик

09:12 28 Читати українською
Ничья со Львовом не дает Карпатам особых плюсов, – вратарь "зелено-белых" Кудрик
Олег Кудрик / ФК Карпати

Вратарь львовских Карпат Олег Кудрик подытожил матч 23 тура УПЛ против Львова, который закончился со счетом 1:1.

50’ Матеус Яковелли
 
Антон Братков 27’
Геннадий Пасич 87’
27’ Антон Братков
50’ Матеус Яковелли
87’ Геннадий Пасич

"Вышла хорошая игра. Считаю, что если бы на матче присутствовали болельщики, то им бы игра понравилась. Поединок проходил на встречных курсах, особенно в конце матча, моменты имели и мы, и Львов, два нереализованных пенальти, боевая игра – настоящее дерби.

Львов – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор драматичного матча с незабитыми пенальти

Однако для нас оно завершилось негативно, потому что мы стремились одержать победу, ничья нам не дает особых плюсов. После двух выходных мы соберемся, на теории проанализируем игру и разберем свои ошибки.

Пенальти? Я угадал угол, куда пробил соперник. После матча пообщались с Богданом Сарнавским, прежде всего поблагодарили друг друга за игру и вспомнили, что в позапрошлом дерби был подобный сценарий с двумя нереализованными пенальти, ситуация повторилась", – цитирует Кудрика официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, Кудрик отразил пенальти на 88-й минуте матча, позволив Карпатам избежать поражения.

Карпаты расписали ничью со Львовом в дерби с удалением и двумя нереализованными пенальти за две минуты

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Карпаты Карпаты Львов - Карпаты Олег Кудрик Олег Кудрик
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