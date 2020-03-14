Карпаты расписали ничью со Львовом в дерби с удалением и двумя нереализованными пенальти за две минуты

Галицкое дерби между Львовом и Карпатами снова не выявило победителя (1:1).

После двух нулевых ничьих в львовском дерби очень хотелось увидеть хотя бы один гол. Особенно это касалось Карпат, которые отставали от предпоследней позиции на пять очков. Впрочем, надежды на яркий поединок были убиты пустыми трибунами и четырьмя фолами с жёлтой карточкой уже на 3-й минуте встречи – первое нарушение правил случилось уже на 24-й секунде. Казалось, нас ожидает очередной "сухарь" с кучей борьбы.

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Впрочем, матч оказался довольно динамичным и интересным. Его начало точно было за "горожанами", которые лезли вперёд в попытке нащупать слабые точки в обороне "львов". Уже на 4-й минуте это могло завершиться голом: Альваро пяткой выкатил пас в касание на Ренана, который продавил Сыча на левом краю штрафной и пробил в ближний угол – мяч попал в сетку с внешней стороны. Также номинальные хозяева провели ряд стандартов, но постепенно Карпаты выровняли ход встречи, а потом и вовсе перехватили инициативу.

Первый опасный эпизод "зелёно-белые" создали на 14-й минуте, заставив Сарнавского парировать мощный дальний удар Сыча. Ещё через четыре минуты Бойчук неожиданно выстрелил с места метров с 20-ти – штанга спасла Львов! Львовяне при этом регулярно выигрывали ничейные мячи на чужой половине поля и явно превосходили в активности. В конце концов, это вылилось в гол на 27-й минуте: Пасич пробил с дистанции, Танчик подхватил мяч после отскока и вырезал передачу на правый край штрафной, а оттуда прострелил Мартинс – Бойчук мог замыкать, но его опередил Братков, срезав мяч в собственные ворота. 0:1!

В последующие пять минут команды обменялись двумя ударами метров с 30-ти в небо (стреляли Яковелли и Клёц), после чего активность упала до обычного бей-беги с кучей фолов и без остроты. Моментов не возникало до самого перерыва, однако сразу после него Львов повысил обороты. Уже на 47-й минуте "горожане" заработали штрафной, после которого Кудрику пришлось тащить удар Альваро, а на 49-й Олегу пришлось тащить мяч из сетки: Гиоргадзе обрезался в штрафной, Ренан подал на левую штангу, а Яковелли замкнул красивым ударом головой над голкипером – 1:1!

В середине второго тайма Карпаты и Львов упустили несколько возможностей могли выйти вперёд. Так, на 54-й минуте Бойчук пробил головой после подачи Клеца (над перекладиной), Альваро стрелял с дистанции на 58-й (над левой девяткой), а Пасич на 64-й крутил из-за пределов штрафной в правый нижний угол – рядом со штангой пролетел мяч. Потом команды взяли несколько минут на замены, после чего "горожане" провели два удара с левого края штрафной – на 68-й Сабино направил мяч выше ворот, а выстрел Нича на 72-й взял Кудрик. В конце концов на 76-й и 78-й минутах Халль и Приймак замыкали подачи со стандартов, но оба пробили неточно.

Развязка встречи оказалась яркой. Притула, который сменил травмированного Мартинса, на 84-й минуте ворвался в штрафную Львова на замыкание прострела Бойчука, однако получил по ногам от Сабино. Арбитр указал на "точку", а Назарина взялся исполнять удар – Сарнавский парировал! Львов ответил контратакой на 86-й с пасом на правый край штрафной, куда врывался Альваро. Его сбил Пасич – теперь рефери поставил пенальти в ворота Карпат, а Геннадию ещё и вторую желтую выписал. Татарков взялся выполнять 11-метровый, однако его выстрел неожиданно парировал Кудрик!

В конце концов, команды так и не смогли забить победный гол. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью, в результате которой Львов набрал 21 очко, оставшись на девятой позиции в турнирной таблице с отрывом от Ворсклы в один зачётный балл. Карпаты с 14 пунктами в активе остаются последними.

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