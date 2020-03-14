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Львов – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор драматичного матча с незабитыми пенальти

18:01 101 Читати українською
Львов – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор драматичного матча с незабитыми пенальти
Львов – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча 14 марта 2020 / ФК Карпаты

В 23-м туре УПЛ Львов и Карпаты разошлись миром. Смотрите видео голов и обзор матча.

50’ Матеус Яковелли
 
Антон Братков 27’
Геннадий Пасич 87’
27’ Антон Братков
50’ Матеус Яковелли
87’ Геннадий Пасич

Лишь в третьем дерби сезона 2019/20 Карпаты и Львов наконец-то сумели поразить ворота друг друга. "Зелено-белые" открыли счет в первом тайме – Братков отправил мяч в собственные ворота. Львов отыгрался после перерыва благодаря точному удару Яковелли, который красиво перебросил Кудрика.

Карпаты расписали ничью со Львовом в дерби с удалением и двумя нереализованными пенальти за две минуты

Обе команды имели шанс вырвать победу, но сначала Назарина, а спустя две минуты Татарков не сумели забить пенальти. Карпаты доигрывали в меньшинстве после удаления Пасич, но счет больше не изменился. 1:1 – команда Санжара не может выиграть с сентября.

Львов набрал 21 очко, оставшись на девятой позиции в турнирной таблице с отрывом от Ворсклы в один зачетный балл. Карпаты с 14 пунктами в активе остаются последними.

Источник: каналы Футбол 1/ Футбол 2
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