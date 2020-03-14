Львов – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор драматичного матча с незабитыми пенальти

В 23-м туре УПЛ Львов и Карпаты разошлись миром. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лишь в третьем дерби сезона 2019/20 Карпаты и Львов наконец-то сумели поразить ворота друг друга. "Зелено-белые" открыли счет в первом тайме – Братков отправил мяч в собственные ворота. Львов отыгрался после перерыва благодаря точному удару Яковелли, который красиво перебросил Кудрика.

Карпаты расписали ничью со Львовом в дерби с удалением и двумя нереализованными пенальти за две минуты

Обе команды имели шанс вырвать победу, но сначала Назарина, а спустя две минуты Татарков не сумели забить пенальти. Карпаты доигрывали в меньшинстве после удаления Пасич, но счет больше не изменился. 1:1 – команда Санжара не может выиграть с сентября.

Львов набрал 21 очко, оставшись на девятой позиции в турнирной таблице с отрывом от Ворсклы в один зачетный балл. Карпаты с 14 пунктами в активе остаются последними.