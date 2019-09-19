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Ничья с Мальме станет не самым плохим результатом для Динамо, – Саленко

18:20 33 Читати українською
Ничья с Мальме станет не самым плохим результатом для Динамо, – Саленко
Олег Саленко / Фото из соцсетей

Экс-нападающий Динамо Олег Саленко поделился прогнозом на матч первого тура Лиги Европы против Мальме.

 

"Динамо сейчас очень напряженное. Нужно успокоиться и понять, что не только Михайличенко отвечает за результат. Все несут ответственность...

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Физическое состояние Динамо пока оставляет желать лучшего. У Мальме, думаю, кондиции на более высоком уровне. Быстро вернуть форму киевляне не смогут, значит нужно сыграть по-другому – долго контролировать мяч и не рваться сломя голову вперед. Пусть шведы побегают...

Также динамовцам нужно агрессивно и на хорошей скорости организовать игру на флангах. И не стоит бояться пропустить. На групповом этапе Лиги Европы не страшно получить гол в свои ворота – это не плей-офф. Думаю, результативная ничья – не самый плохой результат для Динамо в данной ситуации", – сказал Саленко в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо перед матчем с Мальме имеет неудачную серию из шести игр без побед во всех турнирах.

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Лига Европы Олег Саленко Динамо Киев - Мальме Динамо Киев Динамо Киев
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