Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг рак

Мальме стане першим опонентом Динамо в Лізі Європи 2019/20. "Футбол 24" представляє суперника "біло-синіх", який має успішний досвід гри проти віце-чемпіона України.

Вже 19 вересня Динамо розпочне єврокубковий шлях у Лізі Європи 2019/20. Після вильоту з Ліги чемпіонів від Брюгге жереб відправив киян у групу B другого за рангом єврокубкового турніру, де суперниками підопічних Олексія Михайличенка стануть Мальме, Копенгаген та Лугано. Саме зі шведською командою Динамо зіграє в першому турі – матч розпочнеться на НСК Олімпійський 19 вересня о 19:55.

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Загальна інформація

Дата заснування – 24 лютого 1910

Президент – Андерс Полссон

Тренер – Уве Рьослер

Домашня арена – Сведбанк, 24 тисячі глядачів

Рейтинг УЄФА – 90 місце (станом на 18 вересня 2019 року)

Мальме представляє однойменне місто Швеції – клуб був заснований у 1910 році. Разом з АІКом та Гетеборгом входить у так звану "велику трійку" шведського футболу. В активі "небесно-блакитних" 20 чемпіонських титулів, що є рекордним показником серед усіх клубів країни. Крім того, Мальме ще 14 разів вигравав Кубок Швеції та двічі – Суперкубок. Останнє чемпіонство суперника Динамо датоване 2017-м роком – в минулому сезоні Мальме фінішував третім, а в поточному чемпіонаті також посідає 3 місце, відстаючи від лідера на 3 очки.

Найвище досягнення в історії Мальме – фінал Кубка європейських чемпіонів 1978/79. Шведи під керівництвом Боба Хафтона зупинилися за крок від найбільшого трофею європейського футболу, мінімально поступившись у мюнхенському фіналі Ноттінгем Форесту. Навіть Динамо, яке є куди титулованішим клубом, не має у своєму активі такого досягнення. Цікаво, що саме Мальме вибив киян з того розіграшу Кубка чемпіонів – 0:0, 0:2.

Також Мальме дійшов до 1/4 фіналу Кубка володарів кубків 1974/75 (той самий, тріумфатором якого стало Динамо!) та 1986/87.

Відомі гравці

Безумовно, найвідомішим представником Мальме в історії клубу є Златан Ібрагімовіч, який не потребує особливого представлення. Легендарний швед народився саме в Мальме та розпочав професіональну кар'єру в місцевій команді. У складі першої команди Ібра провів 2 сезони, після чого за майже 8 млн євро (серйозні гроші як для юного нападника станом на 2001 рік) вирушив у Аякс, де зробив собі ім'я на всю Європу. До слова, цей трансфер на той час став рекордним в історії шведського футболу.

Цікаво, що в дебютному сезоні Ібрагімовіча Мальме вперше у своїй історії вилетів з найвищого дивізіону, але вже в наступній кампанії Златан допоміг рідній команді повернутися в еліту. До слова, 37-річний нападник Лос-Анджелес Гелаксі, який встиг пограти, зокрема, за Інтер, Мілан, Барселону, МЮ та ПСЖ, не забуває про своє рідне місто. "Саме тут все почалося, саме в Мальме знаходиться моє серце".

Лідером нинішнього Мальме можна назвати Маркуса Розенберга. 36-річний ветеран протягом кар'єри встиг пограти в Аяксі та трьох топ-чемпіонатах – Німеччині (Вердер), Іспанії (Расінг) та Англії (Вест Бромвіч). У складі бременців Розенберг програв Шахтарю фінал Кубка УЄФА 2008/09. В 2014 році повернувся в рідний клуб, з яким тричі виграв чемпіонство та одного разу став найкращим бомбардиром першості Швеції. У 2019 році Розенберг забив 15 голів у всіх турнірах – саме він попри поважний вік є головною ударною силою команди Уве Рьослера. Інших зірок у складі Мальме немає, проте це зовсім не говорить про якусь слабкість опонента Динамо.

До слова, Розенберг, як і Ібрагімовіч, грали проти збірної України на Євро-2012. Так, той самий матч, у якому дубль Андрія Шевченка приніс "синьо-жовтим" поки що єдину перемогу на континентальних форумах.

Також свого часу кольори Мальме захищали відомий бомбардир Ярі Літманен та Патрік Андерссон – переможець Ліги чемпіонів 2000/01 у складі Баварії.

Тренер

Німецький наставник Уве Рьослер очолив Мальме у червні 2018 року. До того змінив чимало клубів – 50-річний фахівець працював у Ліллестрьомі, Вікінзі, Мольде, Брентфорді, Вігані, Лідсі та Флітвуді. Цікаво, що з Віганом Рьослер вибивав грізний Манчестер Сіті з Кубка Англії 2013/14, а у півфіналі лише в серії пенальті команда поступилася Арсеналу.

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Варто відзначити і ігрову кар'єру Рьослера, який виступав на позиції форварда. Змінив чимало клубів, але вершиною його слави стали виступи у складі Манчестер Сіті в середині 90-х. За "містян" німець забив 64 голи у 176-ти матчах та в 2009 році увійшов до Залу слави клубу. Не дивно, адже Уве три сезони поспіль ставав найкращим бомбардиром Манчестер Сіті.

Втім, головна перемогла Рьослера трапилася не на футбольному полі. В 2002 році йому діагностували рак лімфовузлів. Після 4-х хіміотерапій хвороба відступила, а сам німець заявив, що велику роль в його одужанні зіграли фанати Манчестер Сіті, які, довідавшись про біду, скандували його ім'я на кожному матчі. Цікаво, що Уве назвав своїх дітей на честь легенд Ман Сіті – Тоні Бука та Коліна Белла.

Рьослер використовує переважно схему 3-5-2, яка, залежно від обставин, трансформується у 5-3-2. Німець, який ніколи не тренував у рідній країні, полюбляє високий пресинг та є прихильником гри зі швидким переходом з оборони в атаку. Сам Рьослер називає стиль своєї команди "футбольним хеві-металом" – схожим до гри команд Юргена Клоппа.

Мальме Рьослера любить атакувати флангами, причому діє не у притаманному для скандинавських команд стилі. Шведи віддають перевагу грі низом, а не банальним навісам, тому велику роль в тактичній побудові відіграють гравці центральної лінії.

Сам тренер відзначається вкрай серйозним підходом до справи – для нього звичним явищем є відвідування матчів суперників по чемпіонату Швеції та детальний аналіз дій опонентів. Немає сумнівів, що і гру Динамо опонент киян встиг досконало вивчити.

Шлях до групи Ліги Європи та поточна форма

На відміну від Динамо, яке потрапило до групи Ліги Європи напряму після вильоту з ЛЧ від Брюгге, Мальме змушений був проходити всі 4 раунди кваліфікації. Команда Уве Рьослера по черзі пройшла Баллімену Юнайтед (7:0, 4:0), Домжале (2:2, 3:2), Зрінські (3:0, 0:1) та Бней-Єгуду (3:0, 1:0).

Зауважимо, що в сезоні 2018/19 Мальме, як і Динамо, вилетів з Ліги Європи від Челсі – це трапилося на стадії 1/16 фіналу. Щоправда, "небесно-блакитні" протистояли іменитому суперникові більш гідно – 1:5 за сумою двох матчів. Нагадаємо, Динамо поступилося майбутньому переможцю турніру із загальним рахунком 0:8.

В чемпіонаті Швеції Мальме наразі посідає 3 місце. У підопічних Рьослера 47 очок – на 3 менше, ніж в Юргордена, який є лідером турнірної таблиці. Саме Юргорден став останньою командою, яка зуміла перемогти Мальме (1:0) – це трапилося 25 серпня. Після того "небесно-блакитні" виграли всі 3 матчі.

Загалом же Мальме забив 41 гол у чемпіонаті, що є другим показником ліги. Більше лише у Хаммарбю – 55 влучних ударів. Пропустила команда 14 м'ячів у 23-х матчах – також другий показник, менше тільки в Югордена (13). Найкращим бомбардиром Мальме в чемпіонаті-2019 є Маркус Розенберг – 10 голів.

До слова, трансферна вартість гравців Мальме, за даними Transfermarkt, складає 19,7 млн євро. Вражаюча різниця з Динамо, у складі якого один лише Віктор Циганков коштує на 300 тисяч більше! Склад Мальме є найдорожчим у Швеції, а найкоштовнішими гравцями "небесно-блакитних" є хавбек Андерс Крістіансен та захисник Йонас Кнудсен – по 1,5 млн євро.

Протистояння з Україною

Для Мальме зустріч з Динамо стане далеко не першою. В Кубку європейських чемпіонів 1978/79 саме після дуелі зі шведами кияни, хоча і вважалися явним фаворитом протистояння, завершили єврокубковий сезон – 0:0 в Харкові (так, саме там відбувся матч), 0:2 на виїзді. Олег Блохін, Анатолій Коньков, Володимир Онищенко та інші легенди "біло-синіх" не допомогли команді Валерія Лобановського здолати шведський бар'єр.

Ще одна зустріч Мальме та Динамо була зафіксована зовсім нещодавно – в лютому команди провели спаринг на зборах в іспанській Марбельї. Поєдинок видався не надто багатим на гольові моменти та завершився нульовою нічиєю, хоча Фран Соль на останніх хвилинах міг принести динамівцям перемогу.

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В сезоні 2011/12 шведи у Лізі Європи протистояли ще одній команді з України – харківському Металісту. Підопічні Мирона Маркевича здобули дві впевнені перемоги – 3:1 вдома та 4:1 на виїзді.

Мають "небесно-блакитні і досвід гри проти Шахтаря – іншого українського гранда. В груповому турнірі Ліги чемпіонів 2015/16 команди обмінялися домашніми перемогами. У Львові Шахтар розбив суперника з рахунком 4:0 (забивали Гладкий, Срна, Едуардо та Тейшейра), а перед тим у Швеції Мальме доволі несподівано здолав "гірників". До слова, єдиний гол у матчі забив все той же Маркус Розенберг.

Загалом Мальме проти українських команд зіграв 7 матчів – 2 перемоги, 2 нічиї та 3 поразки. Різниця голів – 11:5 на користь представників України. Цікаво, що саме Динамо є єдиною українською командою, яка жодного разу не обігрувала "небесно-блакитних" – дві нічиї з однаковим рахунком 0:0 та поразка 0:2.

Прогноз

Безумовно, Мальме – серйозний опонент для Динамо, яке не може виграти вже 6 офіційних матчів поспіль. Не надто високий рівень шведського чемпіонату не повинен вводити в оману як динамівців, так і їхніх прихильників, адже і самі кияни перебувають далеко не в оптимальній формі. Втім, за умови належного рівня гри команда Олексія Михайличенка може і повинна долати цього опонента. Але те, що легко з хлопцями Уве Рьослера не буде – практично доконаний факт, адже високий пресинг Мальме та все ще грізний Розенберг здатні завдати Динамо проблем.

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