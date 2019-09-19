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Нічия з Мальме стане не найгіршим результатом для Динамо, – Саленко

18:20 339 Читать на русском
Нічия з Мальме стане не найгіршим результатом для Динамо, – Саленко
Олег Саленко / Фото із соцмереж

Екс-нападник Динамо Олег Саленко поділився прогнозом на матч першого туру Ліги Європи проти Мальме.

 

"Динамо зараз дуже напружене. Потрібно заспокоїтися і зрозуміти, що не тільки Михайличенко відповідає за результат. Всі несуть відповідальність...

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Фізичний стан Динамо поки що не найкращий. У Мальме, думаю, кондиції на більш високому рівні. Швидко повернути форму кияни не зможуть, отже потрібно зіграти по-іншому – довго контролювати м'яч і не рватися стрімголов вперед. Нехай шведи побігають...

Також динамівцям потрібно агресивно і на хорошій швидкості організувати гру на флангах. І не варто боятися пропустити. На груповому етапі Ліги Європи не страшно отримати гол в свої ворота – це не плей-офф. Думаю, результативна нічия – не найгірший результат для Динамо в даній ситуації", – сказав Саленко в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо перед матчем з Мальме має невдалу серію із шести ігор без перемог у всіх турнірах.

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Ліга Європи Олег Саленко Динамо - Мальме Динамо Динамо
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