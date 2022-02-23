"Ничего об этом не слышал": Суркис отреагировал на слухи о переносе старта УПЛ
Президент "бело-синих" Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможных изменениях в расписании украинской Премьер-лиги из-за вероятного введения чрезвычайного положения.
"О переносе УПЛ ничего не слышал. А что касается наших легионеров, то они все на месте и никуда не собираются ехать", – сказал Суркис в комментарии РБК-Украина.
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Напомним, президент Украины и Верховная Рада планируют ввести чрезвычайное положение во всех областях. Этот режим может предусматривать запрет на проведение массовых мероприятий, в частности спортивных соревнований.
Весенняя часть УПЛ должна стартовать уже в пятницу, 25 февраля. Динамо свой первый поединок проведет 26 февраля – на стадионе Динамо им. В. Лобановского подопечные Мирчи Луческу будут принимать Ингулец.
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