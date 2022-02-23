Поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сезона 2021/22 между киевским Динамо и лиссабонским Спортингом, который должен был состояться 2 марта, официально перенесли, сообщает официальный сайт Динамо.

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УЕФА новой датой проведения матча назвал среду, 9 марта. Время начала и место проведения игры пока остаются неизменными – встреча начнется в 17:00 на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Учитывая ситуацию в Украине, дата, время и место проведения игры на данный момент не являются окончательными. УЕФА продолжает следить за развитием событий в нашей стране и оставляет за собой право принять окончательное решение в начале следующей недели, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее лиссабонцы категорически отказывались лететь в столицу Украины, мотивируя свое решение угрозой полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны.

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