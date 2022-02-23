Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про можливі зміни у розкладі української Прем'єр-ліги через ймовірне запровадження надзвичайного стану.

"Про перенесення УПЛ нічого не чув. А щодо наших легіонерів, то вони всі на місці і нікуди не збираються їхати", – сказав Суркіс у коментарі РБК-Україна.

Динамо – Спортінг: УЄФА визначився з датою проведення матчу Юнацької ліги УЄФА

Нагадаємо, президент України та Верховна Рада планують запровадити надзвичайний стан у всіх областях. Цей режим може передбачати заборону проведення масових заходів, зокрема спортивних змагань.

Весняна частина УПЛ має стартувати вже у п'ятницю, 25 лютого. Динамо свій перший поєдинок проведе 26 лютого – на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського підопічні Мірчі Луческу прийматимуть Інгулець.

Український футбол на порозі війни: що чекає Динамо та Шахтар і які клуби постраждають найбільше