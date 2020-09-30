Наставник Университати Крайовы Кристиано Бергоди не уверен, что его клуб убережет нападающего Эльвира Кольича от посягательств Динамо.

"По моему мнению, Эльвир Кольич – лучший нападающий чемпионата Румынии. Я надеюсь, что этот сезон будет важным для него, он уже взорвался, начал очень хорошо. Ему немного везет, команда помогает ему, создает моменты в штрафной, и он ими пользуется.

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Впрочем, когда речь идет о больших суммах денег, то игрок должен уйти. Сейчас я ничего не знаю о его переходе в киевское Динамо", – приводит слова Бергоди Рrosport.

Напомним, сегодня появились слухи о предложении Динамо за Кольича в размере 7 млн евро, но Университатя Крайова требует 10 млн.

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