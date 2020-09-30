Наставник Універсітаті Крайови Крістіано Бергоді не впевнений, що його клуб вбереже нападника Ельвіра Кольїча від зазіхань Динамо.

"На мою думку, Ельвір Кольїч – найкращий нападник чемпіонату Румунії. Я сподіваюся, що цей сезон буде важливим для нього, він уже вибухнув, почав дуже добре. Йому трохи щастить, команда допомагає йому, створює моменти в штрафному, і він ними користується.

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Втім, коли йдеться про великі суми грошей, то гравець повинен піти. Наразі я нічого не знаю про його перехід у київське Динамо", – наводить слова Бергоді Рrosport.

Нагадаємо, сьогодні з'явились чутки щодо пропозиції Динамо за Кольїча у розмірі 7 млн євро, але Універсітатя Крайова вимагає 10 млн.

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