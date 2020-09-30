"Я очень доволен, что мы прошли дальше, но недоволен такой игрой. Но самое главное, что есть результат и мы попали в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Все шло хорошо, но после третьего гола мы допустили много ошибок, позволили сопернику создать много стандартов. А стандарты для них – это козырь номер один. Я хочу, чтобы моя команда показывала немного другой футбол – не тот, который она демонстрировала во втором тайме. Хотя результат мне нравится.

Давайте пока радоваться тому, что команда после длительного перерыва попала в Лигу чемпионов и эта линия защиты сыграла неплохо за такой короткий период с такими изменениями.

Я думаю, что единственное, что мне не понравилось – это расслабленность игроков после третьего гола. Соперник пользовался этим и создал слишком много моментов. Хочу поблагодарить ребят за то, что мы решили задачу выхода в Лигу чемпионов. Два месяца назад у меня было всего 8 игроков на тренировках. С замена и изменениями мы решили задачу выхода и добились хороших результатов. Есть достаточно времени до игр в группах – посмотрим, что можно изменить и сделать.

Достаточно ли мне нынешнего состава? К сожалению многие игроки поедут сейчас в расположение своих национальных сборных... Лучше бы они там не играли и готовились к Лиге чемпионов. Тем более, что мы пока команда, которая только создается.

Буду ли я покупать новых игроков? Дайте денег – куплю", – сказал Луческу в послематчевом комментарии каналу "Футбол".

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