"Ничего глупее не слышал": Реднапп высмеял судороги вокруг тренера Манчестер Юнайтед – ЛЧ может изменить все
Бывший наставник Вест Хэма, Портсмута, Тоттенхэма и ряда других английских команд Харри Реднапп не понял логику руководства Манчестер Юнайтед относительно поиска нового временного тренера команды.
"Юнайтед пригласил Ральфа Рангника временным тренером, чтобы сменить временного тренера до тех пор, пока не смогут заполучить желаемого тренера. Это нелепо. Я не слышал ничего глупее в жизни, как не крути.
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Еще мы слышим, что Рангник может все же стать постоянным тренером, а не консультантом, директором или еще кем-нибудь, если победит в Лиге чемпионов. То есть временный тренер может стать постоянным, а тот, кого они хотят назначить сейчас, через 6 месяцев может их больше не устраивать.
Если вас это не сбивает с толку, то меня – определенно! И мы говорим об одном из самых больших клубов планеты. Это безумие. Если они, как нас заставили поверить, хотели Маурисио Почеттино, то были способы и средства для его назначения сейчас. А если они собирались подождать ради него, то не стоило ставить кого-то вместо Каррика на несколько месяцев", – написал специалист для The Sun.
Напомним, что после увольнения Уле Гуннара Сульшера с поста и. о. наставника МЮ стал Майкл Каррик. Однако вскоре его в том же статусе должен сменить Ральф Рангник.
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