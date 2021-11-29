"Юнайтед пригласил Ральфа Рангника временным тренером, чтобы сменить временного тренера до тех пор, пока не смогут заполучить желаемого тренера. Это нелепо. Я не слышал ничего глупее в жизни, как не крути.

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Еще мы слышим, что Рангник может все же стать постоянным тренером, а не консультантом, директором или еще кем-нибудь, если победит в Лиге чемпионов. То есть временный тренер может стать постоянным, а тот, кого они хотят назначить сейчас, через 6 месяцев может их больше не устраивать.

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Если вас это не сбивает с толку, то меня – определенно! И мы говорим об одном из самых больших клубов планеты. Это безумие. Если они, как нас заставили поверить, хотели Маурисио Почеттино, то были способы и средства для его назначения сейчас. А если они собирались подождать ради него, то не стоило ставить кого-то вместо Каррика на несколько месяцев", – написал специалист для The Sun.

Напомним, что после увольнения Уле Гуннара Сульшера с поста и. о. наставника МЮ стал Майкл Каррик. Однако вскоре его в том же статусе должен сменить Ральф Рангник.

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