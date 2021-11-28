Боссы Манчестер Юнайтед интересуются работой наставника Спортинга Рубена Аморима и внимательно следят за его успехами, сообщает The Sun.

Манчестер Юнайтед придется продавать игроков перед зимними трансферами – 2 потенциальные жертвы Рангника уже известны

Пока 36-летний португальский специалист не является кандидатом на должность наставника манкунианцев, ведь в лагере "красных дьяволов" ждут приезда Ральфа Рангника, который должен возглавить команду до конца сезона. Однако в перспективе, есть шансы увидеть и Аморима в Манчестере.

С молодым тренером лиссабонцы завоевали первое за 19 лет чемпионство, а в Лиге чемпионов досрочно вышли в 1/8 финала, оставив позади Боруссию Дортмунд..

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