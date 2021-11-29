"Юнайтед запросив Ральфа Рангніка тимчасовим тренером, щоб змінити тимчасового тренера на час, допоки не зможуть отримати бажаного тренера. Це недолуго. Я не чув нічого дурнішого в житті, як не крути.

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Ще ми чуємо, що Рангнік може все ж стати постійним тренером, а не консультантом, директором чи ще кимось, якщо переможе в Лізі чемпіонів. Тобто тимчасовий тренер може стати постійним, а той, кого вони хочуть призначити зараз, через 6 місяців може їх більше не влаштовувати.

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Якщо вас це не збиває з пантелику, то мене – безумовно! І ми говоримо про один із найбільших клубів планети. Це божевілля. Якщо вони, як нас змусили повірити, хотіли Маурісіо Почеттіно, то були засоби та кошти для його призначення зараз. А якщо вони збиралися почекати заради нього, то не варто було ставити когось замість Карріка на кілька місяців", – написав фахівець для The Sun.

Нагадаємо, що після звільнення Уле Гуннара Сульшера з посади в. о. керманича МЮ став Майкл Каррік. Однак, незабаром його в тому ж статусі повинен змінити Ральф Рангнік.

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