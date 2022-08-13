"12 клубов поддержали идею единого телевизионного пула. Мы считаем, что это большинство. Абсолютное большинство. Украинская Премьер-лига идет в единый пул. Это консолидированное решение выступающих за конструктив. Тех, что за развитие футбола и за то, чтобы капитализация футбольного товара нашего постоянно росла.

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Setanta Sports – это международная компания. Все хотели международного и независимого транслятора. Все о нем говорили – и вот он появился. Да, возможно, не та цена, которую хотели бы большинство клубов. Конечно, до полномасштабной войны ожидания были совсем другие. Но сейчас имеем такую ​​ситуацию. И 16,2 млн долларов, которые Setanta дает за три года на украинский футбол плюс бонусные опции: бесплатные трансляции, бесплатный показ матчей в YouTube на следующий день – это дополнительные возможности для клубов.

А в следующий год – будет почти вдвое больше, третий – еще больше предыдущего. И это верный сигнал. Футбол не может быть бесплатным. Потому что бесплатного ничего не существует. Нет у нас уже национального транслятора, это не может брать на свои плечи государство – поэтому все должно обеспечивать рынок. И качество трансляций должно быть высоким.

Сейчас некоторые спекулируют на том, что война – люди не имеют возможности платить. 30 гривен будет стоить подписка на матчи исключительно УПЛ. Это стоимость чашки кофе и стоимость украинского футбола сегодня. К сожалению. Большая стоимость того популизма, к которому прибегают, к сожалению, и ведущие украинские клубы.

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Но есть закон. Есть решение большинства. Есть регламент. Есть устав. Если мы эти вещи не выполняем – грош цена УПЛ и всем этим документам. Тому, кто не пойдет в единый пул, получит санкции. Это тоже принципиальная и важная позиция. Подробности будут обсуждаться с компанией Setanta. Через несколько дней будет договор, который подпишет УПЛ. Потому что без имени транслятора мы не можем озвучить дату и время начала матчей.

Я бы не хотел называть имена тех четырех клубов, которые пока не поддерживают единый телепул. Не думаю, что это корректно. Как по отношению к ним, так и к тем, кто это решение поддерживает. Мы готовы к обсуждению. Мы уважаем их решение. Но эти клубы должны уважать и решение большинства. Когда меньшинство диктует условия большинства – это хаос. Мы хотим порядка" – приводит слова Надеина официальный сайт Вереса.

Напомним, что Динамо, Рух, Заря и СК Днепр-1 отказались от предложения Setanta Sports насчет единого телепула. Одним из аргументов является будто бы неспособность украинских болельщиков платить за трансляции матчей во время войны.

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