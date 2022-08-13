"УПЛ – это дно и утопия? УПЛ создавали как организацию, которая будет обслуживать клубы, увеличивать доходы, улучшать цифры в коммерции, решать спорные вопросы голосованием и относиться ровно ко всем участникам. Что мы видим в реальной жизни?

Суркис – о едином телепуле: "У людей хотят отобрать возможность смотреть матчи по телевизору"

15.04.2008 года УПЛ создали. За 15 лет эта организация дискредитировала себя. Никакого прорыва, никаких решений против мнения кого-либо из украинских топов. Никаких заграничных контрактов, единого телепула, нет увеличения аудитории, увеличения коммерции, нет авторитета. Об УПЛ вытирают ноги, зачем такая организация? Мне нравится Евгений Дикий, но если 12 клубов за телепул, а 4 против, то почему решение не принимается большинством голосов? Кажется – это демократия, или что? Зачем тогда вообще голосование в УПЛ?

Здесь следует передать еще вопросы и привет УАФ и их позиции. Павелко, УЕФА или Министерство Спорта точно не могут поднапрячься? Видимо, братьям Суркисам очень не хочется, чтобы Павелко стал первым президентом УАФ, при ком будет создан единый телепул.

Заря и СК Днепр-1 всегда в пуле с Динамо. Братушки. Заре точно 100 тысяч долларов не нужны? Динамо закроет какой-нибудь арендой?

Наверное, Григорий Козловский хочет, чтобы его все вместе просили согласиться. Он сейчас новый король в украинском футболе. С такой академией и инфраструктурой Рух встал по влиянию на один уровень с Динамо и Шахтером. Мы ведь помним, что во время войны доиграли только турнир U-19. Конечно, чтобы не ссориться с Козловским. Этого сейчас никто не хочет делать – слишком большая фигура в украинском футболе. Ну, запишите несколько видео от Липпи, Сколари, Чеферина, Пеле и Месси – пусть они попросят Рух присоединиться к единому пулу. Может быть, это поможет.

Вы реально верили, что украинские клубы единогласно согласятся на телепул? Даже если бы SkySports пришли с миллиардным контрактом, Динамо или Шахтер сказали бы, что они против. На клубном YouTube или канале они планируют больше заработать. Вот-вот, уже скоро...

Украинский футбол – ты давно уже стал инвалидом. Когда тебе предлагают протез, ты отмахиваешься рукой и говоришь: "Да мне и так норм, главное, что я горд", – написал Поворознюк на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне состоялось очередное заседание по созданию единого телепула, на котором против предложения Setanta Sports выступили Динамо, Заря, СК Днепр-1 и Рух.

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