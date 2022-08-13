"12 клубів підтримали ідею єдиного телевізійного пулу. Ми вважаємо, що це більшість. Абсолютна більшість. Українська Прем‘єр-ліга йде в єдиний пул. Це консолідоване рішення тих, хто виступає за конструктив. Тих, що за розвиток футболу і за те, щоб капіталізація товару футбольного нашого постійно зростала.

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Setanta Sports – це міжнародна компанія. Усі хотіли міжнародного і незалежного транслятора. Всі про нього говорили – і от він з‘явився. Так, можливо, не та ціна, яку хотіли б більшість клубів. Звісно, до повномасштабної війни очікування були зовсім інші. Але зараз маємо таку ситуацію. І 16,2 млн доларів, які Setanta дає за три роки на український футбол, плюс бонусні опції: безкоштовні трансляції, безкоштовний показ матчів у YouTube наступного дня – це додаткові можливості для клубів.

А у наступний рік – буде майже вдвічі більше, третій – ще більше, ніж попередній. І це правильний сигнал. Футбол не може бути безкоштовним. Бо безкоштовного нічого не існує. Не має в нас вже національного транслятора, це не може брати на свої плечі держава – тому все має забезпечувати ринок. І якість трансляцій повинна бути висока.

Зараз дехто спекулює на тому, що війна – люди не мають можливості платити. 30 гривень коштуватиме підписка на матчі виключно УПЛ. Це вартість філіжанки кави і вартість українського футболу сьогодні. На жаль. Велика вартість у того популізму, до якого вдаються, на жаль, і провідні українські клуби.

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Але є закон. Є рішення більшості. Є регламент. Є статут. Якщо ми ці речі не виконуємо – гріш ціна УПЛ і всім цим документам. Тому, хто не піде в єдиний пул – отримає санкції. Це теж принципова і важлива позиція. Деталі будуть обговорюватися з компанією Setanta. За кілька днів буде Договір, який підпише УПЛ. Бо без імені транслятора ми не можемо озвучити дати та час початку матчів.

Я не хотів би називати імена тих чотирьох клубів, які поки не підтримують єдиний телепул. Не думаю, що це коректно. Як стосовно них, так і до тих, хто це рішення підтримує. Ми готові до обговорень. Ми поважаємо їхнє рішення. Але ці клуби повинні поважати й рішення більшості. Коли меншість диктує умови більшості – це хаос. Ми хочемо порядку" – наводить слова Надєїна офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, що Динамо, Рух, Зоря та СК Дніпро-1 відмовились від пропозиції Setanta Sports щодо єдиного телепулу. Одним з аргументів є начебто неспроможність українських вболівальників платити за трансляції матчів під час війни.

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