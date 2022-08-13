"Нічого безкоштовного не існує": президент Вереса розніс позицію Динамо і Ко щодо єдиного телепулу
Президент Вереса Іван Надєїн висловився щодо невизначеності навколо трансляцій матчів на Setanta Sports.
"12 клубів підтримали ідею єдиного телевізійного пулу. Ми вважаємо, що це більшість. Абсолютна більшість. Українська Прем‘єр-ліга йде в єдиний пул. Це консолідоване рішення тих, хто виступає за конструктив. Тих, що за розвиток футболу і за те, щоб капіталізація товару футбольного нашого постійно зростала.
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Setanta Sports – це міжнародна компанія. Усі хотіли міжнародного і незалежного транслятора. Всі про нього говорили – і от він з‘явився. Так, можливо, не та ціна, яку хотіли б більшість клубів. Звісно, до повномасштабної війни очікування були зовсім інші. Але зараз маємо таку ситуацію. І 16,2 млн доларів, які Setanta дає за три роки на український футбол, плюс бонусні опції: безкоштовні трансляції, безкоштовний показ матчів у YouTube наступного дня – це додаткові можливості для клубів.
А у наступний рік – буде майже вдвічі більше, третій – ще більше, ніж попередній. І це правильний сигнал. Футбол не може бути безкоштовним. Бо безкоштовного нічого не існує. Не має в нас вже національного транслятора, це не може брати на свої плечі держава – тому все має забезпечувати ринок. І якість трансляцій повинна бути висока.
Зараз дехто спекулює на тому, що війна – люди не мають можливості платити. 30 гривень коштуватиме підписка на матчі виключно УПЛ. Це вартість філіжанки кави і вартість українського футболу сьогодні. На жаль. Велика вартість у того популізму, до якого вдаються, на жаль, і провідні українські клуби.
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Але є закон. Є рішення більшості. Є регламент. Є статут. Якщо ми ці речі не виконуємо – гріш ціна УПЛ і всім цим документам. Тому, хто не піде в єдиний пул – отримає санкції. Це теж принципова і важлива позиція. Деталі будуть обговорюватися з компанією Setanta. За кілька днів буде Договір, який підпише УПЛ. Бо без імені транслятора ми не можемо озвучити дати та час початку матчів.
Я не хотів би називати імена тих чотирьох клубів, які поки не підтримують єдиний телепул. Не думаю, що це коректно. Як стосовно них, так і до тих, хто це рішення підтримує. Ми готові до обговорень. Ми поважаємо їхнє рішення. Але ці клуби повинні поважати й рішення більшості. Коли меншість диктує умови більшості – це хаос. Ми хочемо порядку" – наводить слова Надєїна офіційний сайт Вереса.
Нагадаємо, що Динамо, Рух, Зоря та СК Дніпро-1 відмовились від пропозиції Setanta Sports щодо єдиного телепулу. Одним з аргументів є начебто неспроможність українських вболівальників платити за трансляції матчів під час війни.
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