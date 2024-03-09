Ницца не смогла обыграть Монпелье в стартовом матче 25 тура чемпионата Франции. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 25 тур

Ницца – Монпелье – 1:2

Голы: Бога, 12 – Тодибо (аг), 11, Саванье, 42 (пен)

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"Орлята" во втором круге растратили все преимущество над соперниками и съехали в турнирной таблице. Матч против одного из аутсайдеров был прекрасным шансом исправить ошибки.

Для команды Фариоли все началось с дикой ошибки экс-защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо. После подачи углового француз пяткой срезал мяч в собственные ворота. Булка ничего не смог поделать. Бога быстро восстановил равновесие. В конце первого тайма Монпелье повел в счете и снова Ницца ошиблась в своей штрафной. Игрок "орлят" сыграл рукой, а рефери матча указал на отметку. Саванье мастерски исполнил 11-метровый удар.

После перерыва Ницца контролировала ход встречи, но создать что-то опасное у ворот "паладинов" не удалось. Да и Монпелье решил, что защищать победный счет не так уж и плохо. В итоге план Дер Закаряна сработал. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счетом 2:1.

Ницца осталась на пятом месте с 40 очками. "Орлята" не могут победить в пятом матче подряд. Монпелье выбрался из зоны вылета и расположился на 12 строчке с 26 пунктами.