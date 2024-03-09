Ніцца не змогла обіграти Монпельє у стартовому матчі 25 туру чемпіонату Франції. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 25 тур

Ніцца – Монпельє – 1:2

Голи: Бога, 12 – Тодібо (аг), 11, Саваньє, 42 (пен)

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"Орлята" у другому колі розтратили всю перевагу над суперниками і з'їхали у турнірній таблиці. Матч проти одного з аутсайдерів був прекрасним шансом виправити помилки.

Для команди Фаріолі все почалося з дикої помилки екс-захисника Барселони Жан-Клера Тодібо. Після подачі кутового француз п'ятою зрізав м'яч у власні ворота. Булка нічого не зміг вдіяти. Бога швидко відновив рівновагу. Наприкінці першого тайму Монпельє повів в рахунку і знову Ніцца помилилася у своєму штрафному. Гравець "орлят" зіграв рукою, а рефері матчу вказав на позначку. Саваньє майстерно виконав 11-метровий удар.

По перерві Ніцца контролювала хід зустрічі, але створити щось небезпечне біля воріт "паладинів" не вдалося. Та й Монпельє вирішив, що захищати переможний рахунок не так вже й погано. У підсумку план Дер Закаряна спрацював. Фінальний свисток зафіксував перемогу гостей з рахунком 2:1.

Ніцца залишилася на п'ятому місці з 40 очками. "Орлята" не можуть перемогти у п'ятому матчі поспіль. Монпельє вибрався зі зони вильоту й розташувався на 12 сходинці з 26 пунктами.