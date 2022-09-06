"Я вам не могу сказать, что я чувствую, потому что это будет очень жестко. Меня понесет немного не туда. Скажу вам честно – я ненавижу их всех. Когда смотришь, как убивают детей – как это забывать?

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Другими словами, это враги на всю жизнь. И не только на мою жизнь, но и моих детей. Они сто процентов будут все знать и помнить. Думаю, и моих внуков тоже. Это невозможно забыть. Я не знаю, как их назвать. Культурно их нельзя назвать, а материться не хочу. Сколько горя они принесли нашим людям… Это ужасно и больно.

Я никогда в жизни ни во что так не верил, как сейчас верю в нашу армию. Хочу, чтобы они поставили их на место. Понимаю, что это очень тяжело, много крови придется пролить. Но это нужно, потому что через 10 лет они снова придут, и наши дети будут потом отбиваться. Надо выносить их сейчас", – сказал Петряк в интервью изданию Tribuna.

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