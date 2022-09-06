"Я вам не можу сказати те, що я відчуваю, тому що це буде дуже жорстко. Мене понесе трошки не туди. Скажу вам чесно – я ненавиджу всіх. Коли дивишся, як вбивають дітей – як це забувати?

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Іншими словами, це вороги на все життя. І не тільки на моє життя, а й моїх дітей. Вони 100 відсотків будуть все знати і пам'ятати. Думаю, і моїх онуків теж. Таке неможливо забути. Я не знаю, як їх назвати. Культурно їх не можна назвати, а матюкатись не хочу. Скільки горя вони принесли нашим людям… Це страшно і боляче.

Я ніколи в житті ні в що так не вірив, як зараз вірю в нашу армію. Хочу, щоб вони поставили їх на місце. Розумію, що це дуже тяжко, багато крові доведеться пролити. Але це потрібно, бо через 10 років вони знову прийдуть, і наші діти потім будуть відбиватися. Треба виносити їх зараз", – сказав Петряк в інтерв'ю виданню Tribuna.

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