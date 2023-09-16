"В Металлисте была сложная ситуация. Тяжело было работать. У команды практически не было шансов сохранить прописку в Премьер-лиге. Скажу честно, у меня была возможность остаться в Металлисте после вылета команды, руководство было довольно моей работой, но я не хотел тренировать в Первой лиге – это не мой уровень.

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За время пребывания в Металлисте я ни разу не общался с Ярославским, а только слышал о нем. Я просто делал свою работу, тренировал команду. Финансировал ли Ярославский Металлист? Честно, не знаю. Клуб со мной полностью рассчитался.

Чего Металлисту не хватило, чтобы сохранить прописку в УПЛ? Были большие проблемы в экономическом плане. Нам нужно было усиление на некоторые позиции, но Металлист не мог подписать игроков, в которых мы нуждались. Для этого нужны деньги на трансферы и контракты. К тому же, в Украине идет война и не каждый игрок захочет сюда ехать.

Руководство Металлиста не ставило конкретную цель. Все знали, что в клубе очень сложная ситуация. Надо было нормально работать, а там, если получится остаться в УПЛ – хорошо, а если нет – что поделаешь.

После какого матча я понял, что Металлист уже точно не спасется? Скажу честно, уже с начала моей работы было все понятно. В Металлисте была большая проблема с комплектацией команды, которую трудно было решить. Так что все стало понятно на сборах, и не только мне, но и всей команде и руководству.

Почему тогда согласился возглавить Металлист? Мне предложил работу Евгений Красников. Я думал, что удастся улучшить команду, но с началом чемпионата стало понятно, что нет. Однако я не хотел покидать команду в самый тяжелый момент, поэтому решил остаться. Руководство Металлиста понимало, что вылет команды в Первую лигу – это не моя вина", – сказал Огненович в комментарии Sport-Express.

Напомним, сербский специалист возглавлял Металлист с января по июнь 2023 года.

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