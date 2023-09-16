Перица Огненович, который работал в харьковском клубе уже во время полномасштабного вторжения россиян, не против возглавить клуб из страны-агрессора.

– Если вам поступит предложение от клуба украинской Премьер-лиги, готовы ли будете вернуться в нашу страну?

– Я – профессиональный тренер и готов работать везде. У меня хорошие отношения со многими украинцами, так почему нет? В жизни тренера может произойти все, что угодно.

– Если вам поступит предложение от российского клуба, согласитесь?

– Я работаю тренером и моя задача – обеспечивать свою семью. Меня политика вообще не интересует, я просто хочу заниматься любимым делом – быть футбольным тренером. Надеюсь, что в Украине вскоре закончится война и люди перестанут гибнуть. В Сербии тоже была война, мы также через это прошли, поэтому понимаем вас.

– Вы понимаете, что происходит в Украине, что Россия – агрессор?

– Я понимаю, что происходит в Украине, но не хочу об этом говорить более подробно. Есть политики, люди, которые занимаются решением этого вопроса и получают за это зарплату. Я же человек, который занимается спортом, и люблю каждый народ мира.

– Вы сторонник слогана "спорт вне политики". Как вы считаете, международные федерации, которые отстранили российских спортсменов от соревнований, приняли правильное решение?

– Сербских спортсменов в свое время также дисквалифицировали. Я считаю, что спортсмены не виноваты в войнах. Это мое личное мнение, – сказал Огненович в комментарии Sport-Express.

Напомним, сербский специалист возглавлял Металлист с января по июнь 2023 года и "помог" ему вылететь из УПЛ.

К слову, в свое время подобным лозунгом про "кормить семью" прикрывался Евгений Селезнев, оправдывая свои выступления за Кубань. После начала полномасштабного вторжения россиян экс-форвард раскаялся, перешел на украинский и открестился от страны-оккупанта.

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