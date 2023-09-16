"У Металісті була складна ситуація. Тяжко було працювати. У команди практично не було шансів зберегти прописку у Прем'єр-лізі. Скажу чесно, у мене була можливість залишитись у Металісті після вильоту команди, керівництво було задоволене моєю роботою, але я не хотів тренувати у Першій лізі – це не мій рівень.

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За час перебування у Металісті я жодного разу не спілкувався з Ярославським, а тільки чув про нього. Я просто робив свою роботу, тренував команду. Чи фінансував Ярославський Металіст? Чесно, не знаю. Клуб зі мною повністю розрахувався.

Чого Металісту не вистачило, щоб зберегти прописку в УПЛ? Були великі проблеми в економічному плані. Нам потрібно було підсилення на деякі позиції, але Металіст не міг підписати гравців, яких ми потребували. Для цього потрібні гроші на трансфери та контракти. До того ж, в Україні йде війна і не кожен гравець захоче сюди їхати.

Керівництво Металіста не ставило конкретну мету. Усі знали, що у клубі дуже складна ситуація. Треба було нормально працювати, а там, якщо вийде залишитись в УПЛ – добре, а якщо ні – що вдієш.

Після якого матчу я зрозумів, що Металіст вже точно не врятується? Скажу чесно, вже від початку моєї роботи було все зрозуміло. У Металісті була велика проблема із комплектацією команди, яку важко було вирішити. Так що все стало зрозуміло на зборах, і не тільки мені, а й усій команді та керівництву.

Чому тоді погодився очолити Металіст? Мені запропонував роботу Євген Красніков. Я думав, що вдасться покращити команду, але з початком чемпіонату стало зрозуміло, що ні. Однак я не хотів залишати команду в найважчий момент, тому вирішив залишитися. Керівництво Металіста розуміло, що виліт команди до Першої ліги – це не моя вина", – сказав Огнєновіч у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, сербський фахівець очолював Металіст з січня по червень 2023 року.

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