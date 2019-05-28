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"Ни одному новичку не был так рад", – Шахов прокомментировал выход Униона в Бундеслигу

08:00 185 Читати українською
"Ни одному новичку не был так рад", – Шахов прокомментировал выход Униона в Бундеслигу
Андрей Шахов / соцсети

Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов отреагировал на выход Униона Берлин в Бундеслигу.

"Честно скажу, я хотел, чтобы Штутгарт остался. Всё-таки традиции, имя.

Унион Берлин удержал ничью со Штутгартом и вышел в Бундеслигу

Но ни одному новичку Бундеслиги я не был так рад, как Униону. Наверное, ни одни болельщики не заслужили этого так, как фаны "железных". Команда из Восточного Берлина, чьи болельщики сами строили стадион (имена этих 2 тысяч волонтеров увековечены), чьи болельщики из года в год (традиция началась в 2003 году) отмечают Рождество прямо на стадионе (в прошлом году их собралось 28 500), покупая за 5-10 евро билеты, уверен, заслужили видеть Баварию и Боруссии.

Еще в одном уверен: на этом стадионе будет 17 жарких матчей, потому что болеют здесь шикарно! С берлинским дерби вас, любители Бундеслиги!

Кому, как не им, плясать на газоне после такого успеха?!", – написал Шахов в своем Facebook.

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Теги
Германия Штутгарт Штутгарт Унион Берлин Унион Берлин Андрей Шахов
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