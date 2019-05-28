"Жодному новачку не був так радий", – Шахов прокоментував вихід Уніона в Бундеслігу

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов відреагував на вихід Уніона Берлін у Бундеслігу.

"Чесно скажу, я хотів, щоб Штутгарт залишився. Все-таки традиції, ім'я.

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Але жодному новачкові Бундесліги я не був настільки радий, як Уніону. Мабуть, жодні вболівальники не заслужили цього так, як фани "залізних". Команда зі Східного Берліна, чиї вболівальники самі будували стадіон (імена цих 2 тисяч волонтерів увічнені), чиї вболівальники з року в рік (традиція почалася в 2003 році) відзначають Різдво прямо на стадіоні (в минулому році їх зібралося 28 500), купуючи за 5-10 євро квитки, впевнений, заслужили бачити Баварію і Борусії.

Ще в одному впевнений: на цьому стадіоні буде 17 гарячих матчів, тому що вболівають тут шикарно! З берлінським дербі вас, любителі Бундесліги!

Кому, як не їм, танцювати на газоні після такого успіху!?", – написав Шахов у своєму Facebook.

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