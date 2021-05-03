"Результата нет – и этим все сказано. Как бы я не относился к Юре, мы дружим, но другого выхода в данной ситуации не было. В то же время отмечу, что не каждому тренеру хватит мужества самому подойти и признаться, что он не справился и правильно будет уйти.

Калитвинцев покинул Олимпик

Когда мы делали перестановку на тренерском мостике, меняя Климовского на Калитвинцева, это не было спонтанным, опрометчивым решением. Мы общались с командой, советовались с лидерами, реально хотели усилиться. И думали, что так будет правильно. Однако, получилось так, как получилось. Почему? Сложно сказать. Может, это не команда Юры. А может, он просто оказался здесь не в то время.

Что дальше? У нас уже есть договоренность с тренером – к нам возвращается Роман Санжар. С ним уже подписан контракт на два года", – сказал Гельзин в комментарии Footboom.

Напомним, сегодня, 3 мая, Юрий Калитвинцев покинул Олимпик по общему соглашению сторон. Санжар уже возглавлял донецкий клуб с 2013 по 2018 годы. Последним местом работы 41-летнего специалиста были Карпаты, которые он оставил летом 2020-го.

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