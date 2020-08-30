"Думаю, это политика и борьба за власть. Месси играет мышцами. Возможно, есть что-то больше, но, думаю, на этом все закончится. Мысль о том, что Барселона потеряет этого игрока, и он не закончит карьеру здесь, мне кажется невероятной. Он правда хочет уйти? Возможно.

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Но ему следует встретиться с президентом, правлением и всеми остальными, стоящих на его пути. Я думаю, что он в конечном итоге останется.

Если же он все-таки поедет в Премьер-лигу, то для работы с Пепом. Хотел бы я посмотреть на это? Думаю что да. За последние 10 лет мне удалось понаблюдать вблизи за игрой Месси. Там действительно есть на что посмотреть", – поделился Невилл в комментарии Sky Sports.

Напомним, Месси объявил о желании покинуть Барселону после назначения Рональда Кумана на должность наставника. Главным претендентом на Лионеля является Манчестер Сити.

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