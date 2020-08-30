Контракт Месси из Барселоны до сих пор действует и содержит пункт о клаусуле в случае разрыва соглашения в одностороннем порядке в соответствии со статьей 16 Королевского указа, информирует официальный сайт Ла Лиги.

Месси не прибыл на медобследование Барселоны – уход аргентинца все ближе

Таким образом, чтобы Лионель разорвал соглашение с Барселоной в одностороннем порядке, необходимо оплатить 700 млн евро, которые прописаны в его контракте с каталонским клубом.

Напомним, аргентинец сегодня, 30 августа, не прибыл на медобследование Барселоны. Месси будто бы убежден, что отправленный запрос о трансфере из клуба приравнивается к одностороннему разрыва контракта. Добавим, что главным претендентом на Лионеля является Манчестер Сити.

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