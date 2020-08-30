"Думаю, це політика і боротьба за владу. Мессі грає м'язами. Можливо, є щось більше, але, думаю, на цьому все закінчиться. Думка про те, що Барселона втратить цього гравця, і він не закінчить кар'єру тут, здається мені неймовірною. Він правда хоче піти? Можливо.

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Але йому варто зустрітися з президентом, правлінням і всіма іншими, що стоять на його шляху. Я думаю, що він в кінцевому підсумку залишиться.

Якщо ж він все-таки поїде в Прем'єр-лігу, то для роботи з Пепом. Хотів би я подивитися на це? Думаю що так. За останні 10 років мені вдалося поспостерігати поблизу за грою Мессі. Там дійсно є на що подивитися", – поділився Невілл у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Мессі оголосив про бажання покинути Барселону після призначення Рональда Кумана на посаду наставника. Головним претендентом на Ліонеля є Манчестер Сіті.

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