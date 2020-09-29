"Перед началом сезона, когда нас просили сделать прогноз, я ставил на Манчестер Сити, основываясь на том, что они захотят ответить Ливерпулю. Я думал, они будут активны на трансферном рынке. После трех туров я изменил свое мнение.

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Конечно, я был на Этихаде и видел победу Лестера над Сити, но это из-за игры Ливерпуля. Даже в первом матче против Лидса (4:3), когда все решили, что Ливерпуль не столь мощный, что он сырой, и подумали, что их можно обогнать.

После той игры они подписали двух игроков, поехали на встречу с Челси и сделали свое дело. Затем они сыграли с Арсеналом (3:1) дома, а это одна из тех команд, близка к вершине таблицы, и они снова справились", – цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, действующим чемпионом Англии является Ливерпуль, который после трех туров АПЛ набрал максимальное количество очков.

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