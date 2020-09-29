"Перед початком сезону, коли нас просили зробити прогноз, я ставив на Манчестер Сіті, грунтуючись на тому, що вони захочуть відповісти Ліверпулю. Я думав, вони будуть активнішими на трансферному ринку. Після трьох турів я змінив свою думку.

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Звичайно, я був на Етіхаді і бачив перемогу Лестера над Сіті, але це через гру Ліверпуля. Навіть у першому матчі проти Лідса (4:3), коли всі вирішили, що Ліверпуль не настільки потужний, що він сирий, і подумали, що їх можна обігнати.

Після тієї гри вони підписали двох гравців, поїхали на зустріч з Челсі та зробили свою справу. Потім вони зіграли з Арсеналом (3:1) вдома, а це ще одна з тих команд, що близька до вершини таблиці, і вони знову впоралися", – цитує Невілла Sky Sports.

Нагадаємо, чинним чемпіоном Англії є Ліверпуль, який після трьох турів АПЛ набрав максимальну кількість очок.

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