Легенда манкунианцев Гарри Невилл и экс-звезда мерсисайдцев Джейми Каррагер создали свои объединенные команды с нынешних представителей Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Перед центральным поединком 9-го тура АПЛ Невилл и Каррагер в эфире Sky Sports выделили лучших представителей обоих коллективов.

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У Гарри получилась следующая команда: Алиссон, Александер-Арнольд, Магуайр, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабинью, Салах, Фирмино, Мане и Роналду. У Каррагера похожие мысли: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабинью, Салах, Фернандеш, Мане и Гринвуд.

Команда Невилла:

Сборная Каррагера:

К слову, очный поединок грандов можно будет увидеть уже сегодня, 24 октября, в 18:30. Перед матчем подопечные Сульшера отстают от команды Клоппа на 4 очка.

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