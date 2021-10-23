"Все мы знаем, что в мире футбола может произойти все что угодно. Это Манчестер Юнайтед против Ливерпуля – великая игра.

Клопп сравнил Салаха с Роналду – тренер Ливерпуля выделил преимущества каждого из бомбардиров

Думаю, что манкунианцы недовольны своими последними результатами. Но мы знаем, что они всегда, находясь в любой форме, могут сделать что-то невероятное. Мы уже видели это.

Ливерпуль попытается сосредоточиться на себе. Конечно, увидим все по истечении 90 минут", – цитирует Клоппа Goal.

Манчестер Юнайтед будет принимать Ливерпуль в рамках 9-го тура АПЛ 24 октября, начало в 18:30.

Ель Класіко після української розминки, доленосні дербі Сульшера і Моурінью + ще 4 топ-битви – анонс казкового вікенду