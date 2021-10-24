Легенда манкуніанців Гаррі Невілл та екс-зірка мерсисайдців Джеймі Каррагер створили свої об'єднані команди з нинішніх представників Ліверпуля та Манчестер Юнайтед.

Перед центральним поєдинком 9-го туру АПЛ Невілл та Каррагер в ефірі Sky Sports виділили найкращих представників обох колективів.

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Відтак, у Гаррі вийшла наступна команда: Аліссон, Александер-Арнольд, Магуайр, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабінью, Салах, Фірміно, Мане та Роналду. В Каррагера схожі думки: Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабінью, Салах, Фернандеш, Мане і Грінвуд.

Команда Невілла:

Збірна Каррагера:

До слова, очний двобій грандів можна буде побачити вже сьогодні, 24 жовтня, о 18:30. Перед матчем підопічні Сульшера відстають від команди Клоппа на 4 очки.

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