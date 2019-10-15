Невеш зацікавив Інтер, – ЗМІ

Півзахисник англійського Вулверхемптона Рубен Невеш потрапив до сфери зацікавлень міланського Інтера.

У новому році "нерадзуррі" можуть зробити 22-річного португальця своєю трансферною ціллю, стверджує SportsMole.

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Попри молодий вік, Невеш уже має в активі 3 сезони за рідний Порту та влітку розпочав третю кампанію за Вулверхемптон. У складі "вовків" хавбек здобув титул у Чемпіоншипі, а потім сенсаційно завершив сезон в АПЛ і допоміг мідлендцям вийти до Ліги Європи. Також він регулярно викликається до збірної Португалії.

У сезоні 2019/20 Рубен Невеш провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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