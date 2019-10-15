Жиру может воссоединиться с экс-наставником в Италии

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру попал в сферу интересов миланского Интера. На трансфере настаивает главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.

Чемпион мира в январе может перебраться на Джузеппе Меацца, сообщает Tuttosport.

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На подписании Жиру настаивает наставник Интера Антонио Конте, который знаком с его возможностями из-за совместной работы в Челси. Французский нападающий может заинтересоваться переездом в Серию А, ведь не имеет стабильного места в обойме лондонцев. В нынешней кампании тренер "синих" Фрэнк Лэмпард делает ставку на Тамми Абрахама.

В сезоне 2019/20 Оливье Жиру провел за Челси всего 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Зато в составе сборной Франции форвард осенью забил уже 3 гола.

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