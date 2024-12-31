Шотландия. Чемпионшип, 18 тур

Рейт – Арборт – 2:2

Голы: Истон, 34, Хэмилтон, 61 – Адамс, 76, Макинтош, 81 (п)

Лидер чемпионата принимал предпоследнюю команду лиги. Казалось, все идет к уверенной победе фаворита, но зрителей ждал сюжет, достойный сценария к кинофильму. В заявке Арборта было ограниченное количество игроков, поэтому голкиперу Алли Адамсу пришлось заменить получившего травму центрального защитника. Кто бы мог подумать, что эта замена станет ключевой.

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Через 15 минут после появления на поле Адамс отыграл один мяч, забив шедевральный гол. Это вдохновило игроков Арборта, сумевших завоевать сенсационную ничью. Следует заметить, что это был первый матч для 32-летнего голкипера за команду, к которой он присоединился прошлым летом.