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Неймовірний гол Алексіса Санчеса в огляді переможного матчу Чилі проти Еквадора

10:47 486 Читать на русском
Неймовірний гол Алексіса Санчеса в огляді переможного матчу Чилі проти Еквадора
Еквадор – Чилі / Федерація футболу Чилі

Збірна Чилі здолала національну команду Еквадора в матчі 2-го туру групового етапу Копа Амеріка. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

 

Копа Амеріка, 2-й тур, група С

Еквадор – Чилі – 1:2

Голи: Валенсія, 26 (пен) – Фуенсаліда, 8, Санчес, 51

Вилучення: Ачільєр, 89 (Еквадор)

Копа Амеріка: Чилі мінімально переміг Еквадор та достроково вийшов з групи

Чилійцям вдалося відкрити рахунок уже на старті поєдинку, коли Хосе Фуенсаліда класно зіграв на добиванні після подачі кутового. Та "Триколор" зумів зрівняти рахунок на 26-й хвилині: кіпер чилійців збив еквадорського форварда, а Еннер Валенсія впевнено пробив із одинадцятиметрової позначки.

Вирвати перемогу для своєї команди на старті другої половини гри зумів Алексіс Санчес. Зірковий форвард Манчестер Юнайтед чудово зіграв в один дотик після навісу з правого флангу й за неймовірною траекторією відправив м'яч у дальній кут – 2:1 за чилійцями.

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