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Невероятный дальний выстрел Блинда в видеообзоре матча за Суперкубок Нидерландов Аякс – ПСВ – 2:0

00:20 26 Читати українською
Невероятный дальний выстрел Блинда в видеообзоре матча за Суперкубок Нидерландов Аякс – ПСВ – 2:0
Аякс – ПСВ

Аякс уверенно одолел ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов (2:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

Суперкубок Нидерландов

Аякс – ПСВ – 2:0

Голы: Дольберг, 1, Блинд, 53

Аякс уверенно победил ПСВ и завоевал Суперкубок Нидерландов

Состоялся поединок за Суперкубок Нидерландов, где встретились Аякс и ПСВ. Амстердамский клуб вышел вперед уже на тридцать пятой секунде игры. Голом отметился Каспер Дольберг.

Во второй половине встречи затяжная атака полуфиналиста Лиги чемпионов закончилась красивым дальним выстрелом Блинда, который сделал счет 2:0. Следовательно, Аякс уверенно завоевывает первый трофей в новом сезоне.

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ПСВ ПСВ Нидерланды Видеоновости Аякс Аякс
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