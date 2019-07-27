Аякс уверенно победил ПСВ и завоевал Суперкубок Нидерландов

Состоялся поединок за Суперкубок Нидерландов, где Аякс принимал ПСВ.

Суперкубок Нидерландов

Аякс – ПСВ – 2:0

Голы: Дольберг, 1, Блинд, 53

Мален фантастическим ударом обеспечил камбэк ПСВ в матче Лиги чемпионов

Состоялся поединок за Суперкубок Нидерландов, где встретились Аякс и ПСВ. Амстердамский клуб вышел вперед уже на тридцать пятой секунде игры. Голом отметился Каспер Дольберг.

Во второй половине встречи затяжная атака полуфиналиста Лиги чемпионов закончилась дальним выстрелом Блинда, который сделал счет 2:0. Следовательно, Аякс уверенно завоевывает первый трофей в новом сезоне.