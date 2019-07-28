Неймовірний дальній постріл Блінда у відеоогляді матчу за Суперкубок Нідерландів Аякс – ПСВ – 2:0

Аякс впевнено здолав ПСВ у матчі за Суперкубок Нідерландів (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Суперкубок Нідерландів

Аякс – ПСВ – 2:0

Голи: Дольберг, 1, Блінд, 53

Аякс впевнено переміг ПСВ та здобув Суперкубок Нідерландів

Відбувся поєдинок за Суперкубок Нідерландів, де зустрілись Аякс та ПСВ. Амстердамський клуб вийшов вперед вже на 35-ій секунді гри. Голом відзначився Каспер Дольберг.

У другій половині зустрічі затяжна атака півфіналіста Ліги чемпіонів закінчилась красивим дальнім пострілом Дейлі Блінда, який зробив рахунок 2:0. Відтак, Аякс впевнено здобуває перший трофей у новому сезоні.