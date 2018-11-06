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Невероятная жена хавбека Шахтера шокировала соцсети – она не фотографируется в нижнем белье

14:23 368 Читати українською
Невероятная жена хавбека Шахтера шокировала соцсети – она не фотографируется в нижнем белье
Лиара Войнович

Бразильский полузащитник Шахтера Майкон приехал в Украину с очаровательной женой.

Украинские болельщики удивлены, что у жены новичка "горняков" Лиары Войнович нет фото в купальниках и нижнем белье, как у большинства девушек и жен футболистов.

А мы предлагаем вам оценить красоту сексуальной бразильянки сербского происхождения.

Роскошная жена защитника Шахтера завораживает своей красотой – в нее трудно не влюбиться

Love

Публикация от Lyarah Vojnovic (@lyarahvoj)

Публикация от Lyarah Vojnovic (@lyarahvoj)

Твіттеріада. Роналду жорстоко покарав сексуальну іспанку за розголошення інтимної таємниці, син Гусіна шокує

Теги
Шахтер Шахтер Жены футболистов Девушка дня Де Андраде Барберан Майкон Де Андраде Барберан Майкон
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