Невероятная жена хавбека Шахтера шокировала соцсети – она не фотографируется в нижнем белье

Бразильский полузащитник Шахтера Майкон приехал в Украину с очаровательной женой.

Украинские болельщики удивлены, что у жены новичка "горняков" Лиары Войнович нет фото в купальниках и нижнем белье, как у большинства девушек и жен футболистов.

А мы предлагаем вам оценить красоту сексуальной бразильянки сербского происхождения.

Роскошная жена защитника Шахтера завораживает своей красотой – в нее трудно не влюбиться

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