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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Твіттеріада. Роналду жорстоко покарав сексуальну іспанку за розголошення інтимної таємниці, син Гусіна шокує

23:15 1491 Читать на русском
Твіттеріада. Роналду жорстоко покарав сексуальну іспанку за розголошення інтимної таємниці, син Гусіна шокує
Дезіре Кордеро / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Легенда Шахтаря змінює професію

Коментатор Віктор Вацко навідав український десант в угорському Ференцвароші. Зокрема, поспілкувався із головним тренером Сергієм Ребровим.

ребров вацко

Додому Вацко повертався із класним подарунком – футболкою "Фраді".

вацко

У ще одного нашого угорського заробітчанина Артема Мілевського справи йдуть не найкраще – грає мало, а Кішварда здебільшого поступається своїм суперникам. Лише "погода робить настрій" для Мілі.

мілевський

Його кент Олександр Алієв зненацька вигулькнув у товаристві Андрія Богданова, хавбека польської Арки.

алієв богданов

Ще один екс-динамівець, а зараз тренер Олімпіка Руслан Ротань – поруч із коханою.

ротань

Ну й щоб остаточно закрити тему Динамо, заходимо на сторінку хорватського оборонця киян Йосіпа Піваріча. Тут – сімейне свято, донечці виповнилося 5 років.

піваріч

Яскраву і багатогранну сторінку веде в Instagram Олег Матвєєв, форвард Шахтаря 90-х. То гол заб'є ефектний з-за воріт, то замість штатного водія привезе на тренування команду Маріуполя.

Словом, 48-річний ветеран не дозволяє собі засохнути – тренується щодня.

матвєєв

"Зелені леви" із Карпат постали з попелу і вже серйозно претендують на топ-6 чемпіонату. Хавбек львів'ян Сергій Мякушко навіть дозволяє собі трішки помріяти про відпочинок.

Натомість екс-карпатівець Амбросій Чачуа вже, напевно, встиг пошкодувати про перехід в казахський Акжайик – команда плентається серед аутсайдерів. І лише кохана підтримує українського легіонера.

чачуа

Інший екс-гравець Карпат Олексій Дитятьєв зараз належить польській Краковії. Неймовірно сонячне фото з донькою зроблене, вочевидь, ще влітку.

дитятьєв

Хавбек Маріуполя Павло Полегенько не лише суперників приборкує легенько.

полегенько

В агента Івана Піроженка та екс-директора академії Дніпра Жорді Гратакоса – переконливі аргументи.

"У Туреччині нас із Селезньовим зустрічали кримінальні авторитети". Іван Піроженко – про закони агентського бізнесу

піроженко гратакос

"Холостяк" Сергій Мельник не поспішає покидати Францію.

мельник

Едмар видерся на один із топових хмародерів Чикаго. Від нічної панорами подих перехоплює!

едмар

Ну а син легендарного Андрія Гусіна – Андрій Гусін-молодший і його партнерки шокували трешовим луком під час святкування Хелловіну. Крутяк!

хелловін

Світ. А де Салах? Спустився з пальми!

Природно, що у Європі день усіх святих відзначається зі значно більшим розмахом. Не лякайтеся! Це – Крістіан Вієрі, культовий бомбардир кальчо.

вієрі

Малий Іско явно перестарався із гримом – налякав батька не менше, ніж перспективи Реала у новому сезоні.

іско

Ектору Бельєріну не потрібно підбирати спеціальний лук, адже, цитуємо, "це не костюм, це стиль життя".

бельєрін

Існування Адріано – того, який "Імператор фавел" – жахливе і без Хелловіну. Саме час замислитися, як він докотився до такого життя.

адріано

А так прямо зараз виглядає 52-річний Ромаріо, геніальний екс-бомбардир ПСВ, Барселони і збірної Бразилії.

ромаріо

Президент Вальядоліда Роналдо разом із коханою Селіною Локс і двома собаками. На персоні Селіни детальніше зупинимося у Бонусах.

роналдо

Прогулянки із чотирилапими друзями полюбляє і Мануель Нойєр – заспокоює нерви після чергової прибуксовки Баварії.

нойєр

Домашній улюбленець Луїша Фігу.

фігу

Зустріч корифеїв: Луїш Фігу та Рівалдо наприкінці 90-х виступали пліч-о-пліч у Барселоні.

фігу рівалдо

А це історична зустріч перед відеокамерами двох легенд Реала різних поколінь – голкіпера Ікера Касільяса та форварда Хорхе Вальдано.

касільяс вальдано

Колумбійський віртуоз 80-90-х Карлос Вальдеррама також має про що розповісти. Про дружбу з наркобароном Ескобаром, наприклад.

Улюбленець дітлахів Рене Ігіта також знався із колумбійськими наркокартелями, якщо відверто.

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Сеск Фабрегас: "У мене – найкращі фани".

Мохамед Салах – дитя Африки.

салах

Ліга чемпіонів повертається! Ман Сіті очікує в гості команду Фонсеки, але після харківського майстер-класу для чемпіонів України оборонцеві "містян" Ніколасу Отаменді більш цікавий власний прикид. Мовляв, "гірників" обіграємо однією лівою. Навіщо паритися?

Голкіпер Едерсон також не запарюється прийдешнім матчем.

едерсон

А ось Кевін де Брюйне не зможе зіграти проти Шахтаря. Бельгійця прикувала до ліжка серйозна травма.

Ну а Кріштіану Роналду очікує на приїзд МЮ, проте спершу оцінить Бонуси. Тим паче, тут є його давня знайома, м'яко кажучи.

роналду

Бонуси. Розрив стосунків через... довгий язик

Отож, трохи вище ви бачили Селіну Локс, кохану "Зубастика". Бразильській моделі та популярному діджею вдалося приборкати легендарного ловеласа і любителя пасивного сексу. Їхній роман триває не перший рік. Чим же підкорила Роналдо ця блондинка?

Ірина Морозюк – дружина латераля київського Динамо – це втілення відвертого епатажу. Вона не побоюється вступати у публічні перепалки із критиками свого чоловіка, а Instagram атакує звабливими світлинами.

Міс Іспанія-2014. Вона таємно зустрічалася із Кріштіану Роналду, але не вміла втримати своє щастя і... проговорилася. Історія потрапила в пресу. Португалець спересердя дав дівчині відставку. Її звати Дезіре Кордеро.

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Твіттеріада. Сексуальна напарниця Шеви, дружина Мессі і вбивчо красива українка, або Коли Ракицький – вдома

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