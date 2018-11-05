Твіттеріада. Роналду жорстоко покарав сексуальну іспанку за розголошення інтимної таємниці, син Гусіна шокує

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Легенда Шахтаря змінює професію

Коментатор Віктор Вацко навідав український десант в угорському Ференцвароші. Зокрема, поспілкувався із головним тренером Сергієм Ребровим.

Додому Вацко повертався із класним подарунком – футболкою "Фраді".

У ще одного нашого угорського заробітчанина Артема Мілевського справи йдуть не найкраще – грає мало, а Кішварда здебільшого поступається своїм суперникам. Лише "погода робить настрій" для Мілі.

Його кент Олександр Алієв зненацька вигулькнув у товаристві Андрія Богданова, хавбека польської Арки.

Ще один екс-динамівець, а зараз тренер Олімпіка Руслан Ротань – поруч із коханою.

Ну й щоб остаточно закрити тему Динамо, заходимо на сторінку хорватського оборонця киян Йосіпа Піваріча. Тут – сімейне свято, донечці виповнилося 5 років.

Яскраву і багатогранну сторінку веде в Instagram Олег Матвєєв, форвард Шахтаря 90-х. То гол заб'є ефектний з-за воріт, то замість штатного водія привезе на тренування команду Маріуполя.

Словом, 48-річний ветеран не дозволяє собі засохнути – тренується щодня.

"Зелені леви" із Карпат постали з попелу і вже серйозно претендують на топ-6 чемпіонату. Хавбек львів'ян Сергій Мякушко навіть дозволяє собі трішки помріяти про відпочинок.

Натомість екс-карпатівець Амбросій Чачуа вже, напевно, встиг пошкодувати про перехід в казахський Акжайик – команда плентається серед аутсайдерів. І лише кохана підтримує українського легіонера.

Інший екс-гравець Карпат Олексій Дитятьєв зараз належить польській Краковії. Неймовірно сонячне фото з донькою зроблене, вочевидь, ще влітку.

Хавбек Маріуполя Павло Полегенько не лише суперників приборкує легенько.

В агента Івана Піроженка та екс-директора академії Дніпра Жорді Гратакоса – переконливі аргументи.

"У Туреччині нас із Селезньовим зустрічали кримінальні авторитети". Іван Піроженко – про закони агентського бізнесу

"Холостяк" Сергій Мельник не поспішає покидати Францію.

Едмар видерся на один із топових хмародерів Чикаго. Від нічної панорами подих перехоплює!

Ну а син легендарного Андрія Гусіна – Андрій Гусін-молодший і його партнерки шокували трешовим луком під час святкування Хелловіну. Крутяк!

Світ. А де Салах? Спустився з пальми!

Природно, що у Європі день усіх святих відзначається зі значно більшим розмахом. Не лякайтеся! Це – Крістіан Вієрі, культовий бомбардир кальчо.

Малий Іско явно перестарався із гримом – налякав батька не менше, ніж перспективи Реала у новому сезоні.

Ектору Бельєріну не потрібно підбирати спеціальний лук, адже, цитуємо, "це не костюм, це стиль життя".

Існування Адріано – того, який "Імператор фавел" – жахливе і без Хелловіну. Саме час замислитися, як він докотився до такого життя.

А так прямо зараз виглядає 52-річний Ромаріо, геніальний екс-бомбардир ПСВ, Барселони і збірної Бразилії.

Президент Вальядоліда Роналдо разом із коханою Селіною Локс і двома собаками. На персоні Селіни детальніше зупинимося у Бонусах.

Прогулянки із чотирилапими друзями полюбляє і Мануель Нойєр – заспокоює нерви після чергової прибуксовки Баварії.

Домашній улюбленець Луїша Фігу.

Зустріч корифеїв: Луїш Фігу та Рівалдо наприкінці 90-х виступали пліч-о-пліч у Барселоні.

А це історична зустріч перед відеокамерами двох легенд Реала різних поколінь – голкіпера Ікера Касільяса та форварда Хорхе Вальдано.

Колумбійський віртуоз 80-90-х Карлос Вальдеррама також має про що розповісти. Про дружбу з наркобароном Ескобаром, наприклад.

Улюбленець дітлахів Рене Ігіта також знався із колумбійськими наркокартелями, якщо відверто.

Сеск Фабрегас: "У мене – найкращі фани".

Мохамед Салах – дитя Африки.

Ліга чемпіонів повертається! Ман Сіті очікує в гості команду Фонсеки, але після харківського майстер-класу для чемпіонів України оборонцеві "містян" Ніколасу Отаменді більш цікавий власний прикид. Мовляв, "гірників" обіграємо однією лівою. Навіщо паритися?

Голкіпер Едерсон також не запарюється прийдешнім матчем.

А ось Кевін де Брюйне не зможе зіграти проти Шахтаря. Бельгійця прикувала до ліжка серйозна травма.

Ну а Кріштіану Роналду очікує на приїзд МЮ, проте спершу оцінить Бонуси. Тим паче, тут є його давня знайома, м'яко кажучи.

Бонуси. Розрив стосунків через... довгий язик

Отож, трохи вище ви бачили Селіну Локс, кохану "Зубастика". Бразильській моделі та популярному діджею вдалося приборкати легендарного ловеласа і любителя пасивного сексу. Їхній роман триває не перший рік. Чим же підкорила Роналдо ця блондинка?

Ірина Морозюк – дружина латераля київського Динамо – це втілення відвертого епатажу. Вона не побоюється вступати у публічні перепалки із критиками свого чоловіка, а Instagram атакує звабливими світлинами.

Міс Іспанія-2014. Вона таємно зустрічалася із Кріштіану Роналду, але не вміла втримати своє щастя і... проговорилася. Історія потрапила в пресу. Португалець спересердя дав дівчині відставку. Її звати Дезіре Кордеро.

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Твіттеріада. Сексуальна напарниця Шеви, дружина Мессі і вбивчо красива українка, або Коли Ракицький – вдома