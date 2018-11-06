Неймовірна дружина хавбека Шахтаря шокувала соцмережі – вона не фотографується у спідній білизні

Бразильський півзахисник Шахтаря Майкон приїхав до України з чарівною дружиною.

Українські вболівальники здивовані, що у дружини новачка "гірників" Ліари Войновіч немає фото у купальниках і спідній білизні, як практично у всіх дівчат та дружин футболістів.

А ми пропонуємо вам оцінити красу сексапільної бразилійки сербського походження.

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