toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА НАПОЛІ - ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

Неймовірна дружина хавбека Шахтаря шокувала соцмережі – вона не фотографується у спідній білизні

14:20 758 Читать на русском
Неймовірна дружина хавбека Шахтаря шокувала соцмережі – вона не фотографується у спідній білизні
Ліара Войновіч

Бразильський півзахисник Шахтаря Майкон приїхав до України з чарівною дружиною.

Українські вболівальники здивовані, що у дружини новачка "гірників" Ліари Войновіч немає фото у купальниках і спідній білизні, як практично у всіх дівчат та дружин футболістів.

А ми пропонуємо вам оцінити красу сексапільної бразилійки сербського походження.

Розкішна дружина захисника Шахтаря зачаровує своєю красою – у неї важко не закохатися

Love

Публикация от Lyarah Vojnovic (@lyarahvoj)

Публикация от Lyarah Vojnovic (@lyarahvoj)

Твіттеріада. Роналду жорстоко покарав сексуальну іспанку за розголошення інтимної таємниці, син Гусіна шокує

Теги
Шахтар Шахтар Дружини футболістів Дівчина дня Де Андраде Барберан Майкон Де Андраде Барберан Майкон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ісмаїлі – найкращий гравець УПЛ у жовтні
    Україна — 13:09151 Ісмаїлі – найкращий гравець УПЛ у жовтні
6
год
:
27
хв
Наполі
22:00
Парі Сен-Жермен
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук